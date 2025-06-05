На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-избранник Бородиной о новом муже телеведущей: «Такой же истеричный, как и она»

Экс-участник «Дома-2» Терехин заявил, что брак Бородиной и Сердюкова обречен
close
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Экс-участник «Дома-2», адвокат Михаил Терехин назвал обреченным брак Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова из-за поведения телеведущей. Его слова передает NEWS.ru.

«Такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — сказал экс-избранник блогерши.

По словам Терехина, Бородиной характерно чрезмерно контролировать своего партнера. Он признался, что его «тянуло изменить» телеведущей во время их романа.

«Ей всегда было важно знать, где я, когда и с кем. Из-за контроля, недоверия тянет на измену», — пояснил юрист.

В то же время Терехин отметил, что рад за ведущую и ему нравится Сердюков.

«Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга», — добавил шоумен.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. 4 июня стало известно, что пара расписалась в Дворце бракосочетания в Барвихе. Мероприятие посетили только самые близкие люди звездной четы.

Ранее Александр Ревва помирился с матерью после 20-летнего конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами