Экс-избранник Бородиной о новом муже телеведущей: «Такой же истеричный, как и она»

Экс-участник «Дома-2», адвокат Михаил Терехин назвал обреченным брак Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова из-за поведения телеведущей. Его слова передает NEWS.ru.

«Такой брак обречен. Они слишком много времени проводят вместе, как будто не расстаются», — сказал экс-избранник блогерши.

По словам Терехина, Бородиной характерно чрезмерно контролировать своего партнера. Он признался, что его «тянуло изменить» телеведущей во время их романа.

«Ей всегда было важно знать, где я, когда и с кем. Из-за контроля, недоверия тянет на измену», — пояснил юрист.

В то же время Терехин отметил, что рад за ведущую и ему нравится Сердюков.

«Он в какой-то мере такой же истеричный, как она. Они стоят друг друга», — добавил шоумен.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с Сердюковым. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. 4 июня стало известно, что пара расписалась в Дворце бракосочетания в Барвихе. Мероприятие посетили только самые близкие люди звездной четы.

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