Namer исключили из прославившей его группы из-за дела об изнасиловании

Художника Namer (настоящее имя Иван Лебедев) исключили из творческого объединения «A.D.E.D.» из-за обвинения по делу об изнасиловании. Информация об этом появилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) арт-группы, прославившей стрит-арт-деятеля.

«В связи с недавними событиями Иван Лебедев (Namer) навсегда исключен из состава группы. Основанием для этого стали его действия, которые не только противоречат закону, но и полностью неприемлемы с точки зрения наших этических принципов», — объяснили бывшие коллеги художника по группе.

Следствие установило, что 6 июня Лебедев совместно с товарищем в припаркованном автомобиле и у себя дома склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотических средств, а после изнасиловали их. Сразу после этого обратились в полицию.

Namer известен благодаря стикерам с никами пяти уличных художников из объединения «A.D.E.D.» (SPACER, NAMER, JUICE, COZEK и CAPTEK), которые массово расклеивали в разных городах.

«Это один из самых открытых участников объединения. Он активно ведет свой Instagram, не скрывает свое лицо (в отличие от других), а также дает интервью», — говорится о Namer на сайте группы.

В апреле Namer уже становился фигурантом уголовного дела — он сбросил кота с четвертого этажа. Художник объяснял, что сделать это его заставило разочарование из-за проигрыша любимой футбольной команды. Он находился под запретом определенных действий.

10 июня Namer арестовали по обвинению в изнасиловании.