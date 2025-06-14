Основанная на тот момент будущим президентом Украины Владимиром Зеленским студия «Квартал 95» сняла фильм о СВО «Раша, гудбай». Об этом сообщает канал Mash.

Главная героиня фильма Алексея Кирющенко («Слуга народа») Рита — звезда телевидения ДНР, которая во время вымышленного рейда на Горловку случайно попадает в украинский город Ужгород.

Женщина с сыном пытается вырваться в Россию, однако вместо этого приезжает в Киев, вспоминает украинский язык и остается на Украине.

В начале июня в Гонконге поставили оперу про президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

На сцене актер в роли американского лидера высмеивает наряд украинского президента, после чего стреляет в него из водяного пистолета.

Ранее эксперт заявил, что демонические силы «отравили» Трампа в соборе Святого Петра.