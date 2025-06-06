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Трамп выстрелил в Зеленского из водяного пистолета в китайской опере

Reuters: в Китае поставили оперу, в которой Трамп стреляет в Зеленского
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Tyrone Siu/Reuters

В Гонконге поставили оперу про президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Reuters.

На сцене актер в роли американского лидера высмеивает наряд украинского президента, после чего стреляет в него из водяного пистолета.

Комедийное шоу «Трамп — близнец президента» было показано в Гонконге во время телефонного разговора главы Белого дома и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося 5 июня.

Как пишет агентство, изначально опера, которую написал драматург Эдвард Ли, дебютировала в 2019 году. С тех пор сюжет три раза меняли. В последнюю версию комедии добавили сцену переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.

Постановка начинается с того, что дочери Трампа Иванке снится сон, в котором у ее отца есть брат-близнец по имени Чуань Пу, проживающий в Китае.

Во сне отца Иванки похищают инопланетяне с Марса, и тогда она просит Чуань притвориться президентом США на один день. Актеры играют на фоне фотографий реальных событий.

Встреча Трампа и Зеленского, о которой идет речь, состоялась в Белом доме 28 февраля. Переговоры закончились досрочно после того, как американский лидер упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После публичной ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее эксперт заявил, что демонические силы «отравили» Трампа в соборе Святого Петра.

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