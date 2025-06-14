В Минкультуры сообщили о судьбе застрявших в Иране артистов оркестра

В Минкультуры России сообщили о судьбе артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, из-за напряженной ситуации в регионе застрявших в Иране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Минкультуры, артисты Большого симфонического оркестра сейчас в безопасности. В настоящее время они доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле.

«Российские дипломаты в Иране принимают все необходимые меры по эвакуации», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, добавили представители Минкульта, ситуация находится на личном контроле министра культуры РФ Ольги Любимовой.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ сообщило, есть ли россияне среди пострадавших в Иране после атаки Израиля.