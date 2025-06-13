На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер оператор Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два»

Умер советский оператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два»
close
Киностудия им. М. Горького

Умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два». Об этом сообщает «Российская газета».

Емельяновс умер 10 июня, три дня спустя его смерть подтвердили в национальном Союзе кинематографистов. Прощание и похороны проходят 13 июня в Риге по православному обряду.

Емельяновс родился в 1939 году. Начал карьеру на Рижской киностудии в 1960 году — работал осветителем, помощником оператора и администратором. Принимал участие в съемках известных фильмов в роли второго оператора — среди его картин «Моцарт и Сальери» 1962 года, «Три плюс два» 1963 года.

В 1982 году он отучился на курсах повышения квалификации в Москве на «оператора игрового кино». После этого он самостоятельно снял фильм «Стечение обстоятельств», драму «Танец на троих», «Перекресток» и другие работы.

В конце мая сообщалось о смерти британского оператора и сценариста Билли Уильямса, он ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Ранее в Одессе скончался кинооператор, снявший «Место встречи изменить нельзя».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами