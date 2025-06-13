Умер оператор Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два»

Умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший комедию «Три плюс два». Об этом сообщает «Российская газета».

Емельяновс умер 10 июня, три дня спустя его смерть подтвердили в национальном Союзе кинематографистов. Прощание и похороны проходят 13 июня в Риге по православному обряду.

Емельяновс родился в 1939 году. Начал карьеру на Рижской киностудии в 1960 году — работал осветителем, помощником оператора и администратором. Принимал участие в съемках известных фильмов в роли второго оператора — среди его картин «Моцарт и Сальери» 1962 года, «Три плюс два» 1963 года.

В 1982 году он отучился на курсах повышения квалификации в Москве на «оператора игрового кино». После этого он самостоятельно снял фильм «Стечение обстоятельств», драму «Танец на троих», «Перекресток» и другие работы.

В конце мая сообщалось о смерти британского оператора и сценариста Билли Уильямса, он ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Ранее в Одессе скончался кинооператор, снявший «Место встречи изменить нельзя».