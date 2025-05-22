Умер снявший «Ночной дозор» лауреат премии «Оскар» Билли Уильямс

Британский оператор и лауреат премии «Оскар» Уильямс скончался в возрасте 96 лет

Британский оператор и сценарист Билли Уильямс ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщил портал IMDB.

Уильямс родился 3 июня 1929 года в Уолтемстоу. Его отец работал оператором документальных фильмов. Будущий сценарист с 14 лет помогал ему делать учебные и промышленные фильмы. Первой работой Уильямса в роли оператора стала документальный короткометражный фильм «День рождения».

Оператор известен своей работой над такими фильмами, как хоррор «Ночной дозор», картина «Адвокат дьявола», а также триллером «Сатурн 3». Кроме того, Уильямс принимал участие в съемках картины «Ганди» 1982 года. За этот фильм он получил премию Американской киноакадемии «Оскар», как член съемочной группы.

В 1996 году Уильямс закончил карьеру в кино. Последней лентой в его фильмографии стал «Дрифтвуд». Также оператор принимал участие в создании проекта «Свет составляет мне компанию», который режиссер Карл-Густав Нюквист посвятил своему отцу.

Ранее в Одессе скончался кинооператор, снявший «Место встречи изменить нельзя».