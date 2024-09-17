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В Одессе скончался кинооператор, снявший «Место встречи изменить нельзя»

«РГ»: в Одессе умер снявший «Место встречи изменить нельзя» оператор Бурлака

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Бриллиантовая ОДЕССА!!!!/Youtube

В Одессе скончался известный советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака. Об этом сообщило издание «Российская газета».

Оператору было 85 лет. В некрологе отметили, что Бурлаки не стало еще 15 сентября. Причиной смерти стало продолжительное тяжелое заболевание. Прощание с ним проходит 17 сентября на Одесской киностудии.

Бурлака родился в 1938 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа, после чего трудился в качестве осветителя, ассистента оператора и оператором на Одесском телецентре. С 1963 года он работал штатным кинооператором Одесской киностудии.

Среди наиболее известных его работ — кинолента «Место встречи изменить нельзя», снятая вместе со Станиславом Говорухиным. В его фильмографии также есть «Верность», «Мальчишки ехали на фронт», «Взять живым» и многие другие.

В начале сентября ушел из жизни правнук русского классика Федора Достоевского Дмитрий в возрасте 79 лет. Внучка актера Наталья сообщила, что Достоевский «отошел мирно, во сне». Она поделилась, что близкие успели попрощаться с дедушкой.

Ранее стало известно, что умер актер из «Мухтара» и «Чернобыля».

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