В Одессе скончался кинооператор, снявший «Место встречи изменить нельзя»

В Одессе скончался известный советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака. Об этом сообщило издание «Российская газета».

Оператору было 85 лет. В некрологе отметили, что Бурлаки не стало еще 15 сентября. Причиной смерти стало продолжительное тяжелое заболевание. Прощание с ним проходит 17 сентября на Одесской киностудии.

Бурлака родился в 1938 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа, после чего трудился в качестве осветителя, ассистента оператора и оператором на Одесском телецентре. С 1963 года он работал штатным кинооператором Одесской киностудии.

Среди наиболее известных его работ — кинолента «Место встречи изменить нельзя», снятая вместе со Станиславом Говорухиным. В его фильмографии также есть «Верность», «Мальчишки ехали на фронт», «Взять живым» и многие другие.

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