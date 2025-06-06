5-летний сын Тимати смотрит Парад Победы за завтраком

Блогерша Анастасия Решетова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее 5-летний сын Ратмир смотрит Парад Победы в Москве в свободное время.

«Одно из самых любимых видео у Ратмира — это Парад Победы. Периодически просит включать, любуется», — сказала знаменитость.

Решетова сопроводила сообщение фотографией, на которой 5-летний мальчик что-то увлеченно смотрит во время завтрака.

В конце мая Решетова выкладывала ролик, в котором наследник рэпера Тимати отвечал на «взрослые вопросы». Среди прочего мальчик заявлял, что его мать «накопила целый банк денег»

На вопрос, зачем родители ходят на работу, Ратмир ответил: «Чтобы зарабатывать деньги».

«Откуда у моей мамы такая красивая квартира? Вся мебель, картина такая, телефон она мне купила. С чего и как? На работе ей дают зарплату, — вот она и накопила целый банк денег!» — пояснял он.

В 2014 году модель Анастасия Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году знаменитость впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.

В апреле Решетова заявила, что материнство сделало ее еще более привлекательной. Блогерша отметила, что беременность и роды положительно сказались на ее внешности.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность.