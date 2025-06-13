Блогерша Гасанханова призвала «отменить» Виталия Гогунского: «Он сошел с ума»

Блогерша и продюсер Наташа Гасанханова заявила, что актера Виталия Гогунского «нужно отменить» за слова о женщинах. Об этом она сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

«Мне кажется, он сошел с ума. Говорить такие вещи, что женщинам нужна отдельная комната, когда у них менструация — очень странно», — высказалась знаменитость.

По словам Гасанхановой, ей бы хотелось посмотреть на женщину, которая сможет построить с Гогунским длительные отношения, ежедневно выслушивая от него «вот этот бред».

Недавно Кузя из «Универа» в YouTube-беседе с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

До этого Гогунский уже не раз попадал в заголовки СМИ со спорными высказываниями о женщинах. Например, он говорил, что «женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении».

В апреле актер жаловался, что в Москве мало порядочных женщин. Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия.

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