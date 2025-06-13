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Анна Asti объяснила, почему не считает Киркорова певцом номер один

Певица Asti: Киркорова нельзя назвать певцом номер один из-за отсутствия хитов
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Анна Asti заявила в интервью Rocket Mag, что на российской сцене отсутствуют певцы номер один.

Asti пояснила, что певец номер один для нее — человек, который регулярно выпускает суперхиты. Она не считает, что подобные мужчины-звезды есть на нынешней эстраде России.

«Вообще на всей нашей эстраде мало кто из артистов-мужчин за последнее время выпускал суперхиты, несмотря на то, что женщин в чартах практически нет. Видимо, это музыка ради музыки», — сказала исполнительница.

При этом Asti упомянула Филиппа Киркорова, которого считает именно «артистом номер один». Она назвала коллегу гением и отметила, что в нем до сих пор сохранилось много «запала». Asti уверена, что у Киркорова прирожденный талант быть артистом.

«Филипп за все эти годы вообще не растерял тот истинный восторг и великое желание быть на сцене, которое бывает у начинающего артиста. Он по-настоящему так чувствует, это видно», — заявила она.

Недавно актриса Наталья Рудова сравнила Киркорова с Леонардо ДиКаприо из-за внешности. Она назвала певца невероятно красивым человеком, одаренным и гиперталантливым.

Ранее у лидера группы Little Big обнаружили долг по госпошлине в России.

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