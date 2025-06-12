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Наталья Рудова сблизилась с Киркоровым в Марокко: «Не могла от него оторваться»

Актриса Наталья Рудова сравнила Киркорова с Леонардо ДиКаприо из-за внешности
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ТНТ

Актриса Наталья Рудова призналась, что сблизилась с Филиппом Киркоровым на съемках реалити-шоу «Мастер игры», которые проходили в Марокко. Об этом знаменитость сообщила на шоу «Алена, Блин! Посидим».

«Мы иногда пересекались на каких-то мероприятиях, а тут оказались на одном шоу и у нас случился мэтч. Филипп для меня, как Леонардо ДиКаприо: он невероятно красивый человек — прямо одаренный природой — еще и гиперталантливый. Каждый раз, когда я его вижу, то не могу оторваться. Он очень красивый…»— заявила Рудова.

По словам артистки, она часто «перемигивалась» с исполнителем во время совместных съемок. Рудова вспомнила, что певец также поддержал ее во время болезни: он подарил ей лекарство, которое привез из Китая, когда она простыла. Звезда «Татьянинова дня» назвала поступок певца «очень милым».

Рудова добавила, что, помимо внешности, ее восхитила в Киркорове мощь. Знаменитость пояснила, что в артисте чувствуется стержень.

9 июня боец ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» назвал Филиппа Киркорова «крутым мужиком». Спортсмен участвовал с артистом в двух реалити-шоу — «Мастер игры» и «Сокровища императора» на ТНТ.

Ранее актриса Ауг заявила, что Тилль Линдеманн вел себя по-джентльменски на съемках.

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