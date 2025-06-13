Звезда «Великолепного века» получил травму в Москве

Актер «Великолепного века» Эркан Колчак травмировал ногу во время в Москве

Актер Эркан Колчан, известный российскому зрителю по сериалам «Великолепный век. Империя Кёсем» и криминальной драме «Чукур», получил травму во время футбольного матча в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

12 июня на столичном стадионе «Октябрь» проходил международный арт-футбол, в рамках которого состязались представители разных творческих профессий. Сборная Турции соревновалась с грузинской командой, когда Колчак получил травму.

Как сообщает mk.ru, артист упал из-за неудачно влетевшего ему в ногу мяча. Врачи сразу же оказали первую медицинскую помощь актеру, после чего он снова вышел на поле.

Более детальной информации о состоянии Эркана Колчака не сообщается. По данным kp.ru, звезде предстоит обследование после матча.

Недавно стало известно, что суд в Турции признал актера «Великолепного века» Халита Эргенча виновным в даче ложных показаний и приговорил его к лишению свободы.

Обвинительный приговор был вынесен по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула. Актера приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако суд учел отсутствие судимости у актера и его примерное поведение, в связи с чем срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней.

Ранее сообщалось, что к спектаклям актрисы Лии Ахеджаковой в Валенсии привлекли охрану.