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Полину Гагарину подозревают в романе с экс-директором Брежневой: «Брутальный бородач»

Певицу Гагарину заподозрили в романе с экс-директором Брежневой Сметаниным
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Полина Гагарина может состоять в отношениях со своим новым концертным директором Сергеем Сметаниным. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на инсайдера.

«Флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает. Сметанин как раз во вкусе Гагариной — брутальный бородач, как и ее бывшие», — заявил инсайдер.

Как сообщает источник, Гагарина «очарована» новым коллегой, который до нее был директором Веры Брежневой и Нюши. О мужчине, отметил инсайдер, мало известно, поскольку он всегда находился «в тени певиц».

По данным kp.ru, мужчина окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо работы тур-менеджера, он также выступает как барабанщик в нескольких рок-группах.

Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым знаменитость в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году знаменитости развелись. В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года брак влюбленных распался.

После второго развода ходили слухи о романе Гагариной с танцором Станиславом Миковым, так как артистка не раз появлялась с ним на светских мероприятиях.

«Непросто строить отношения с женщиной, когда у вас не равный достаток. <…> Со временем их роман сошел на нет. Они общаются, но больше не вместе», — рассказал друг Микова kp.ru.

В конце апреля 2025 года Полина Гагарина уверила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что больше никогда не выйдет замуж.

Ранее Гарик Харламов заявил, что «подозревает» Катерину Ковальчук в беременности.

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