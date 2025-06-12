Гарик Харламов заявил, что «подозревает» Катерину Ковальчук в беременности

Юморист Харламов пошутил, что подозревает свою жену Ковальчук в беременности

Юморист и шоумен Гарик Харламов подшутил над появившимися в сети слухами о беременности своей супруги Катерины Ковальчук. Его слова передает «Пятый канал».

«Вы знаете, дело в том, что, как только все начинают подозревать в беременности, я тоже начинаю подозревать», — сыронизировал Харламов.

Таким образом, отмечает издание, шоумен опроверг информацию о том, что пара ждет ребенка. При этом Харламов признался, что хочет детей от Ковальчук.

«Ну я думаю, что все узнают, как только это случится. Просто такое платье», — отметил он.

Слухи о беременности Катерины Ковальчук впервые появились 11 февраля. Причиной стали фотографии, на которых актриса предстала в черно-белом макси-платье. На нескольких кадрах супруга Гарика Харламова позировала, приложив руку к животу. Подписчики предположили, что артистка и юморист ждут пополнение в семье.

У Харламова есть дочь Анастасия от бывшей жены Кристины Асмус. Девочка учится в частной школе «Президент». Экс-супруги рассказывали, что Анастасия постоянно радует их успехами и они ею очень гордятся.

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