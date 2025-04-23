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Полина Гагарина ответила, когда планирует выйти замуж в третий раз

Певица Полина Гагарина заявила, что больше никогда не выйдет замуж
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Пресс-служба Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует больше выходить замуж после двух браков.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни-ког-да!» — написала исполнительница на соответствующий вопрос подписчика.

Полина Гагарина была замужем дважды. В браке с актером Петром Кисловым знаменитость в 2007 году родила сына Андрея. В 2010 году знаменитости развелись. В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила от него дочь Мию. В декабре 2020 года брак влюбленных распался.

Сын Полины Гагариной в 2021 году успешно окончил музыкальную школу и несколько раз он выступал с матерью на концертах. Артистка исполняла песни под аккомпанемент юноши. У Андрея Кислова уже есть своя студия, где он готовит аранжировки для музыкальных произведений.

В июле 2024 года поп-исполнительница рассказала в личном блоге, что ее сын поступил в институт на бюджет. При этом артистка не уточнила, где именно будет учиться Андрей Кислов.

Ранее сообщалось, что Агату Муцениеце заподозрили в беременности.

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