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Путин рассказал о личной встрече с Прохановым в Кремле

Президент Путин поделился впечатлениями от личной встречи с писателем Прохановым
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с писателем Александром Прохановым по окончании церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле. Об этом глава государства рассказал на встрече с участниками программы «Время героев», передает ТАСС.

Сообщается, что глава государства отметил особый философский склад ума писателя, назвав его «думающим» человеком.

«Он говорит: «Знаете, в чем заключается основная идея сегодняшнего дня для России? Это любопытно! В бессмертии», — передал президент слова Проханова участникам образовательной программы.

День России, традиционно отмечаемый 12 июня, символизирует национальное единство, гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны. В этот праздник президент РФ в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца вручает медали «Герой Труда Российской Федерации» и государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства.

До этого народный артист России, композитор Александр Зацепин пригласил Владимира Путина на свой 100-летний юбилей в 2026 году. Об этом он сообщил российскому лидеру лично во время вручения медали Героя Труда.

Ранее Путина заметили с бокалом шампанского во время общения с Героями Труда.

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