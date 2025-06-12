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Путин заявил, что «‎Интервидение» станет центром притяжения талантов со всего мира

Путин: искренне гордимся, что РФ станет центром притяжения талантов мира
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Михаил Климентьев/РИА Новости

«‎Интервидение — 2025» станет центром притяжения талантов со всего мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе, сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения», — сказал глава государства.

По словам президента, конкурс поспособствует укреплению международных гуманитарных связей. Президент также поблагодарил волонтеров, принимающих активное участие в организации.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Накануне певец представил свою конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу».

Ранее Shaman и Мизулина обратились к россиянам в День России.

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