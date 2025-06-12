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Ауг об ухаживаниях Линдеманна на съемках клипа Rammstein: «Настоящий джентльмен»

Актриса Ауг заявила, что Тилль Линдеманн вел себя по-джентльменски на съемках
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Till Lindemann/YouTube

Российская актриса из Санкт-Петербурга Полина Ауг, известная по роли Геллы в фильме «Мастер и Маргарита», оказалась «под невероятным впечатлением» от работы с Тиллем Линдеманном на съемках клипа Rammstein к песне «Und die Engel singen». Об этом артистка сообщила проекту DREAMCAST.

«Он — потрясающий. Профессионал, партнер, джентльмен. С ним я получила колоссальный опыт — и как актриса, и просто как человек», — заявила Ауг.

29-летняя артистка раскрыла, что съемки ролика проходили без четко прописанного сценария, поэтому дались ей нелегко. По словам Ауг, ей пришлось полностью погрузиться в импровизацию — в результате, уточнила она, 70% материала было создано в моменте.

«Но при этом, несмотря на сложность, все, что касалось партнерства, он делал невероятно деликатно. Супергалантно. Настоящий джентльмен: сам приносил мне плед, когда я вечером выходила из холодного моря, чтобы я не замёрзла. Забота, уважение, легкость», — отметила Ауг.

В клипе Rammstein Полина Ауг воплотила главный женский образ. Музыкальное видео содержит характерные для Rammstein сцены эротики и насилия, а также многочисленные отсылки к творчеству американского режиссера Дэвида Линча.

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