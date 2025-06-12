Shaman о важности «Евровидения» для России: «Зачем нам чье-то видение?»

Shaman ответил на вопрос о «Евровидении» фразой: «Зачем нам чье-то видение?»

Заслуженный артист России Shaman (он же — Ярослав Дронов) подшутил над журналистами на мероприятии в честь торжественного запуска часов обратного отсчета Международного музыкального конкурса «Интервидение — 2025». Его слова передает NEWS.ru.

«Вы мне ответите на один простой вопрос: а что такое «Евровидение»?» — заявил Дронов, едва сдерживая смех, и добавил: «Более того, зачем нам чье-то видение, когда у нас есть «Интервидение»?»

Накануне стало известно, что в «Интервидении» примут участие 20 стран, включая Россию, США и Китай. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman . Накануне певец представил свою конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу».

Создателем этого трека стал продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что писал эту песню для международного конкурса, а не конкретно для Shaman. По словам Фадеева, у него было три варианта этой композиции — все разные по настроению.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на столичной площадке Live Арена, вмещающей до 11 тысяч зрителей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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