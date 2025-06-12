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В РФ призвали к отмене концерта Jah Khalib из-за поддержки ВСУ: «Вернулся за гонорарами»

В России назвали кощунством концерт поддержавшего ВСУ Jah Khalib в Москве
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Regina Wagner/Global Look Press

Председатель организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал организаторов концерта Jah Khalib (он же — Бахтияр Мамедов) отменить выступление казахстанского рэпера. Его слова передает «Абзац».

«Этот персонаж, публично выражавший любовь к Украине, и теперь, спустя два года, решил вернуться за гонорарами. <…> Также нельзя забывать, что Jah Khalib в своих интервью позволял себе оскорбительные высказывания в адрес москвичей, называя их лицемерами», — возмутился общественник.

Зайцев также назвал кощунством то, что выступление Мамедова запланировано на площадке фестиваля «Лето Life 2025», который пройдет «напротив разрушенного «Крокус Сити Холла» — места страшной трагедии».

По данным СМИ, выступление Jah Khalib запланировано на 10 июля в ресторане на Саввинской набережной, а 11 июля примет участие в фестивале «Лето Life 2025» в Москве.

В 2023 году сообщалось, что выступление Jah Khalib в Санкт-Петербурге было отменено.

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала конфликта. В своих соцсетях он поддержал жителей Украины словами «я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами».

Ранее стало известно, какие страны примут участие в «Интервидении — 2025».

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