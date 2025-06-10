Овечкина внесли в базу «Миротворца»

Имя российского хоккеиста Александра Овечкина появилось на украинском портале «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Созданный в 2014 году портал ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Сайт был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Обоснованием для появления Овечкина в базе «Миротворца» стало то, что он, по мнению составителей базы, участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России» и оправдания СВО для иностранной аудитории. Его обвиняют в «пропаганде войны» и «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке Овечкин забил свою 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги США.

До этого вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко заявил, что Овечкин не заслуживает восхищения публики.

Ранее депутат Журова заявила, что Овечкин может стать политиком.