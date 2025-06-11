Российская актриса появилась в клипе Rammstein

Российская актриса из Санкт-Петербурга Полина Ауг снялась в клипе немецкой группы Rammstein. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала фотографию с солистом коллектива Тиллем Линдеманном.

В посте Ауг поблагодарила исполнителя за съемочный опыт и разместила ссылку на клип к песне Und die Engel singen (с нем. «И ангелы поют»). В ролике актриса воплотила главный женский образ. Клип содержит характерные для Rammstein сцены эротики и насилия, а также многочисленные отсылки к творчеству американского режиссера Дэвида Линча.

Ауг родилась в 1995 году. Российским зрителям она известна как Гелла из последней экранизации «Мастера и Маргариты». Кроме того, актриса появлялась в сериалах «Пропавшая», «Актрисы», «Натали и Александр» и «Тайны Карениной».

После выхода «Мастера и Маргариты» Ауг призналась, что верит в мистику и приметы. По словам артистки, ее бабушка знает немало примет и старается все их соблюдать. Актриса же не так сильно углубляется в этот вопрос, но обращает внимание на знаки, которые посылает ей мироздание. Ауг считает, что людям стоит прислушиваться к звездам, потому что так жить гораздо интереснее.

Ранее фигурист Гуменник нашел способ выступить под Rammstein.