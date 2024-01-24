Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Я во все это верю»: Полина Ауг о мистике и плохих приметах

Актриса Полина Ауг призналась, что старается прислушиваться к звездам

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Полина Ауг, которая сыграла ведьму Геллу в экранизации «Мастера и Маргариты», рассказала kp.ru о своем отношении к мистике и приметам.

«Я сейчас так не вспомню какие-то конкретные случаи, если честно, но вообще я во все это верю. Мне это интересно. Правда, я не выхожу на перекресток в полнолуние и не загадываю что-то. Но я соблюдаю кое-какие приметы», — отметила Ауг.

По словам артистки, ее бабушка знает немало примет и старается все их соблюдать. Актриса же не так сильно углубляется в этот вопрос, но обращает внимание на знаки, которые посылает ей мироздание. Ауг считает, что людям стоит прислушиваться к звездам, потому что так жить гораздо интереснее.

«При этом, мне нравится, что мирозданию можно задать вопрос и получить ответ на него внутри себя. Может, это самонастройка, а, может, и не случайно. Если как-то прислушиваться к миру, звездам, то очень интересно жить тогда, как мне кажется», — резюмировала артистка.

Ранее Павел Деревянко рассказал, каким животным хотел бы стать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами