«Я во все это верю»: Полина Ауг о мистике и плохих приметах

Актриса Полина Ауг, которая сыграла ведьму Геллу в экранизации «Мастера и Маргариты», рассказала kp.ru о своем отношении к мистике и приметам.

«Я сейчас так не вспомню какие-то конкретные случаи, если честно, но вообще я во все это верю. Мне это интересно. Правда, я не выхожу на перекресток в полнолуние и не загадываю что-то. Но я соблюдаю кое-какие приметы», — отметила Ауг.

По словам артистки, ее бабушка знает немало примет и старается все их соблюдать. Актриса же не так сильно углубляется в этот вопрос, но обращает внимание на знаки, которые посылает ей мироздание. Ауг считает, что людям стоит прислушиваться к звездам, потому что так жить гораздо интереснее.

«При этом, мне нравится, что мирозданию можно задать вопрос и получить ответ на него внутри себя. Может, это самонастройка, а, может, и не случайно. Если как-то прислушиваться к миру, звездам, то очень интересно жить тогда, как мне кажется», — резюмировала артистка.

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