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Фигурист Гуменник нашел способ выступить под Rammstein

Фигурист Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни группы Rammstein

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, что будет выходить на лед под русскоязычный кавер песни группы Rammstein. Его слова передает Sports.

«Я рад, что нашелся выход из сложившейся ситуации – чтобы и никого не обидеть, и продолжить катать ту программу, которую я готовил. К новому варианту музыки даже не пришлось привыкать, так как посыл остался тот же.

Кто предложил компромиссную идею? Я. Может, не все сразу согласились и приняли это на ура, но после нескольких доводов все пришли к выводу, что это хорошее решение», — сказал Гуменник.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.

Ранее Татьяна Тарасова назвала замечательным то, что Гуменник отстаивает свою музыку для номера.

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