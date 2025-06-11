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Врач Конев о неспособности Лещенко выходить на сцену: «Передвигается плохо»

Врач Конев: Лещенко выходит на сцену, несмотря на трудности с передвижением
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Из личного архива Льва Лещенко

Врач-кардиолог Юрий Конев заявил в беседе с «Абзацем», что многие артисты продолжают заниматься профессиональной деятельностью после 70 лет, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит», — заявил эксперт.

Конев считает, что 83-летний народный артист РСФСР тратит много сил в надежде доказать, что он еще «на что-то способен». Врач предостерег Лещенко об опасности подобного пренебрежительного отношения к своему здоровью.

«Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений», — отметил Конев.

В начале апреля Лещенко появился с загипсованной рукой на юбилейном концерте Александра Буйнова, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Певец сообщил, что сломал руку, но не стал подробнее раскрывать детали получения травмы.

Также на концерте в Кремле с травмой пришел артист Олег Газманов: он вышел на публику с большим шрамом на лбу. Народный артист России не стал скрывать, что получил ссадину незадолго до мероприятия.

Ранее стали известны детали операции звезды «Ворониных».

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