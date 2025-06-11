Стали известны детали операции звезды «Ворониных»

Стали известны подробности операции звезды сериала «Воронины» Станислава Дужникова. Деталями делится Telegram-канал Mash.

Утверждается, что операция по уменьшению желудка у Дужникова длилась три часа, ее врачи провели для борьбы с ожирением.

По данным источника, у 52-летнего артиста диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа.

Об операции стало известно 11 июня, сам актер пока не комментировал информацию о хирургическом вмешательстве.

В 2021 году в СМИ попала информация о том, что Дужников госпитализирован с пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Жена актера опровергла эти сообщения.

Также Дужников известен телезрителю по сериалам «ДМБ», «Ивановы-Ивановы», «Дальнобойщики-2» и т. д.

Ранее режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве.