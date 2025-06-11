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Нюша вспомнила, как фанат сорвал с нее юбку на сцене: «Выглядело экстравагантно»

Певица Нюша рассказала, что у нее упала юбка на концерте из-за поклонника
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Пресс-служба певицы Нюши

Певица Нюша призналась, что старается держать дистанцию при общении с поклонниками из-за одного случая, который произошел с ней на гастролях. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

«Я выступала с сольным концертом в цирке, и вырвался поклонник на сцену, наступил мне на юбку, а юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», — вспомнила знаменитость.

Нюша также назвала «определенными правилами безопасности» то, что не позволяет фанатам подходить к ней на близкое расстояние. Певица уточнила, не всегда может определить намерения поклонников.

В начале марта певица Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Бывали случаи, вспоминала Чеботина, когда поклонники вырывали у нее микрофон и начинали говорить в него. Певица добавляла, что ни разу подобные ситуации не привели к конфликту, поскольку она старалась перевести случившееся в шутку.

5 мая 2025 певица Клава Кока вспомнила, что переживала за жизнь своих танцоров на одном из корпоративов. Кока отмечала, что таких инцидентов в ее карьере было очень много.

Ранее певица Саша Савельева пригрозила разоблачить режиссера, укравшего ее песню.

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