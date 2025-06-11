Нюша вспомнила, как фанат сорвал с нее юбку на сцене: «Выглядело экстравагантно»

Певица Нюша рассказала, что у нее упала юбка на концерте из-за поклонника

Певица Нюша призналась, что старается держать дистанцию при общении с поклонниками из-за одного случая, который произошел с ней на гастролях. Слова артистки передает Telegram-канал «Звездач».

«Я выступала с сольным концертом в цирке, и вырвался поклонник на сцену, наступил мне на юбку, а юбка упала. Никто не знал, что это часть костюма, поэтому это выглядело очень экстравагантно в тот момент», — вспомнила знаменитость.

Нюша также назвала «определенными правилами безопасности» то, что не позволяет фанатам подходить к ней на близкое расстояние. Певица уточнила, не всегда может определить намерения поклонников.

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