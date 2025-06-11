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Экс-солистка «Фабрики» публично пригрозила звукорежиссеру: «Не могу больше молчать»

Певица Саша Савельева пригрозила разоблачить режиссера, укравшего ее песню
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sasha_savelieva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева поставила ультиматум звукорежиссеру, по вине которого она оказалась вынуждена в третий раз изменить дату выхода композиции. Ее видеообращение опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если в течение трех дней он не выйдет на связь и не передаст весь материал, над которым мы работали, в том числе и сведенные треки, я расскажу эту историю открыто, с именами», — пригрозила исполнительница.

По словам Савельевой, ее коллега просто «исчез» и не отвечает ни на ее звонки, ни других людей. Она не может получить финальный вариант песни, над которой они вместе работали.

Певица отметила, что долго прощала звукорежиссеру непрофессиональное поведение, поскольку тот проделал большую и качественную работу. Но сейчас у артистки закончилось терпение.

«Я записываю такое видео впервые. Не потому что хочу, а потому что не могу больше молчать. <…> Я просто хочу защитить свой труд, труд своей команды, время, которое я потратила, и деньги, которые вложила», — заявила Савельева.

Недавно певица Люся Чеботина обратилась к бывшему и потребовала вернуть авторские права. Она заявила, что таким образом хочет поставить точку в отношениях.

Ранее стало известно, что Shaman выпустил конкурсную песню для «Интервидения».

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