Чеботина раскрыла, что вызывает у нее дискомфорт на концертах

Певица Люся Чеботина призналась на шоу «Женский форум», что переживала «странные ситуации» на своих концертах.

Бывали случаи, вспомнила Чеботина, когда поклонники вырывали у нее микрофон и начинали говорить в него. Певица уточнила, что ни разу подобные ситуации не привели к конфликту, поскольку она старалась перевести случившееся в шутку.

«Бывает такое, что, когда мужчины выпивают, они подходят к сцене и начинают смотреть на тебя очень странно, разглядывать. Это вызывает дискомфорт», — отметила артистка.

По словам Чеботиной, в подобных случаях ее успокаивает то, что ее команда состоит по большей части из мужчин-спортсменов.

В декабре 2024 года Люся Чеботина признавалась, что лишилась голоса за час до сольного концерта. По словам исполнительницы, причиной стал стресс: она вместе с командой была вынуждена организовать сольник за короткие сроки.

Обычно билеты на выступления выходят в продажу за год или полгода до начала, а на ее концерт начали продавать за 42 дня. Чеботина подчеркнула, что вышла на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.

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