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Клава Кока о страшном инциденте на корпоративе: «Переживали за свою жизнь»

Певица Кока вспомнила, что переживала за жизнь своих танцоров на корпоративе
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Klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов.

По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.

«Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue — на нас [надеты] какие-то сетки и движения… Парни в тот момент переживали за свою жизнь», — призналась исполнительница.

Кока отметила, что подобных ситуаций в ее карьере было очень много. Певица рассказала, что ее также часто зовут выступать в бане, но она всегда отказывается.

В начале марта певица Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Она также признавалась, что в ее карьере бывало, когда поклонники вырывали микрофон из рук.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев расплакался на шоу «Маска».

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