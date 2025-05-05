Клава Кока о страшном инциденте на корпоративе: «Переживали за свою жизнь»

Певица Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов.
По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.
«Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue — на нас [надеты] какие-то сетки и движения… Парни в тот момент переживали за свою жизнь», — призналась исполнительница.
Кока отметила, что подобных ситуаций в ее карьере было очень много. Певица рассказала, что ее также часто зовут выступать в бане, но она всегда отказывается.
В начале марта певица Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Она также признавалась, что в ее карьере бывало, когда поклонники вырывали микрофон из рук.
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