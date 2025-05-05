Клава Кока о страшном инциденте на корпоративе: «Переживали за свою жизнь»

Певица Кока вспомнила, что переживала за жизнь своих танцоров на корпоративе

Певица Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов.

По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.

«Однажды я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины и не было ни одной девушки. Я приезжаю со своей подтанцовкой, которая танцует в жанре Vogue — на нас [надеты] какие-то сетки и движения… Парни в тот момент переживали за свою жизнь», — призналась исполнительница.

Кока отметила, что подобных ситуаций в ее карьере было очень много. Певица рассказала, что ее также часто зовут выступать в бане, но она всегда отказывается.

В начале марта певица Люся Чеботина раскрыла, что пьяные мужчины вызывают у нее дискомфорт на концертах. Она также признавалась, что в ее карьере бывало, когда поклонники вырывали микрофон из рук.

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