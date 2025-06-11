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СМИ раскрыли, что США примут участие в «Интервидении»

Mash: США подтвердили участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году
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wikipedia.org

Соединенные Штаты Америки подтвердили свое участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве в 2025 году. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, в США уже выбирают исполнителя, который будет представлять страну на музыкальном состязании. При этом официально окончательный список стран-участниц «Интервидения» раскроют только 12 июня на церемонии, посвященной отcчету 100 дней до конкурса. Всего в России выступят около 20 представителей из разных стран.

Накануне певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) выпустил конкурсную песню под названием «Прямо по сердцу» для «Интервидения».

До этого продюсер Макс Фадеев рассказывал, что создавал этот трек для международного конкурса, а не конкретно для Shaman.

«Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов – я это очень люблю. У меня было три варианта песни, все разные по настроению, но я принял решение, что именно эта подойдет лучше всего», — рассказывал Фадеев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что у Кристины Орбакайте обнаружили долг перед налоговой в России.

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