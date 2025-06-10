У Кристины Орбакайте обнаружили долг перед налоговой в России

Певица Кристина Орбакайте задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, у Орбакайте есть действующее ИП в России и элитная недвижимость, стоимость которой доходит до миллиарда рублей. Как утверждает SHOT, артистка владеет двумя квартирами недалеко от метро Белорусская — на 1‑й Тверской-Ямской. Их общая площадь — около 160 кв.м. Также у певицы есть две недвижимости в элитном ЖК «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской общей площадью около 500 кв.м и тремя парковочными местами.

SHOT отметил, что на Орбакайте оформлена «дача Аллы Пугачевой» в Бережках — трехэтажный особняк площадью 760 квадратов с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном.

29 апреля латвийское гостелерадио LSM сообщило, что Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в республику Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. В спецслужбе утверждают, что выступления данных исполнителей «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России.