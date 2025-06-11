Кузя из «Универа» об обвинении в женоненавистничестве: «Мои женщины не работали ни дня»

Актер Гогунский заявил, что все делает ради женщин после обвинений в абьюзе

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский отреагировал на подкасте «Краснова знает» на обвинения в женоненавистничестве и абьюзе после ряда публичных заявлений. Его слова передает Woman.ru.

Недавно Кузя из «Универа» в YouTube-беседе с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации.

«Все женщины, которые жили со мной, не работали ни дня. Я им все дал и отдал. Поэтому видеть женщину в хорошем настроении — моя мечта. Когда я вижу ее в плохом — я начинаю переживать», — заявил Гогунский в новом интервью.

Актер не считает, что его позиция по отношению к женщинам достойна осуждения со стороны интернет-пользователей. По словам артиста, он вправе ожидать, что его партнерша возьмет на себя обязанности по созданию уюта и радости в доме, а он, в свою очередь, станет «кормильцем» семьи.

До этого Гогунский не раз попадал в заголовки СМИ со спорными высказываниями о женщинах. Например, он говорил, что «женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении».

В апреле актер жаловался, что в Москве мало порядочных женщин. Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия.

Ранее певица Юлия Ковальчук возмутилась, что поклонницы украли у нее мужа.