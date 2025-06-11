Шевчук о сооснователе «Аквариума» Гуницком: «Принципиальный добряк»

Фронтмен группы «ДДТ» Юрий Шевчук почтил память музыканта Анатолия Гуницкого, выступив с речью на прощании с сооснователем группы «Аквариум». Об этом сообщает 78.ru.

«Замечательный человек ушел от нас. Чудесный, интеллигент. Добряк, но принципиальный при этом. Я его очень любил», — высказался музыкант.

Шевчук также назвал не вполне уместным слово «попрощались» в данном контексте: он заявил, что о Гуницком всегда будут помнить по стихам, драмам и беседам.

71-летнего Гуницкого не стало 5 июня. За два дня до кончины рокера музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) призывал фанатов молиться за него, сообщив, что тот очень болен. По данным СМИ, минимум с 2025 года Гуницкий боролся с раком. В 2020 году музыкант заявлял, что у него есть «некоторые проблемы со здоровьем», в том числе хронические заболевания.

Церемония прощания с Гуницким прошла в петербургском крематории 11 июня.

Группа «Аквариум» была создана в 1972 году. Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива.

В 2005-м он выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее певец Джарахов признался, что сорвался после 15 месяцев воздержания от алкоголя.