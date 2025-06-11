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Джарахов о борьбе с зависимостью: «Не было ни дня, чтобы я не думал об алкоголе»

Певец Джарахов признался, что сорвался после 15 месяцев воздержания от алкоголя
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Пресс-служба певицы Mona

Певец и блогер Эльдар Джарахов заявил на YouTube-шоу «Есть вопросики» с Идой Галич, что сорвался после почти 15 месяцев воздержания от алкоголя.

Джарахов признался, что отказался от употребления спиртных напитков в мае 2023 года, но снова вернулся к алкоголю в 2024-м.

«Летом того года исполнилась моя давняя мечта – суперкринжовая и суперкрутая – я сделал симфонический концерт со всеми своими кринжовыми песнями. После этого я выпил, подумав: «[Только] сейчас, и больше не буду!» Это было большой ошибкой, потому что потом я снова выпил и еще раз…» — рассказал певец.

По словам Джарахова, после срыва он употреблял алкогольные напитки практически полгода. В декабре 2024 года артист расстался со своей девушкой — певицей Моной — на несколько дней, так как сильно напился на вечеринке.

«И я снова не пью пару месяцев. <…> Не было ни дня, чтобы я не думал: «А может выпить?» — отметил блогер.

После срыва, рассказал Джарахов, он осознал: зависимый человек не может выпить «бокальчик», не вернувшись затем к своему пристрастию. Певец отметил, что в его случае количество выпитого увеличивалось постепенно.

«В конце того года, когда я выпил на последнем моторе «Пацанов», мне стало очень плохо от бокала шампанского. Я сел в тачку и начал рыдать: «И снова мы здесь», — вспомнил он.

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