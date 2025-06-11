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Билли Айдол рассказал о почти фатальной передозировке

Панк-музыкант Билли Айдол пережил передозировку героина в 1984 году
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Andy Kropa/Invision/AP

Панк-музыкант Билли Айдол рассказал о наркотической зависимости и почти фатальной передозировке героина. Воспоминаниями он поделился в новом документальном фильме «Billy Idol Should Be Dead».

69-летний Айдол говорит, что это произошло в Лондоне в 1984 году, музыканту тогда было около 20 лет.

«Я возвращался [из США] с триумфом и чуть не все испортил. Мы прилетели в Лондон, где встретились со множеством знакомых нам приятелей. У них был крепкий героин», — вспоминает он.

Когда остальные члены группы отключились, он и его друг продолжили употреблять героин, после чего и случилась передозировка.

Билли Айдол окончательно отказался от героина после поездки в Бангкок, во время которой он и его друг нанесли ущерб отелю на сумму около $75 тысяч. Там Айдол потерял сознание в лифте, двери которого открывались и закрывались перед ним.

Накануне Майли Сайрус призналась, что маскировала наркозависимость под увлечение винтажной одеждой.

Ранее звезда «Американского пирога» Джейсон Биггз рассказал о своей наркозависимости.

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