«Рылся в помойке»: звезда «Американского пирога» о зависимости

Американский актер Джейсон Биггс откровенно рассказал о своей зависимости от кокаина. Его цитирует Page Six.

«Одной из моих самых безумных историй было то, что я принимал кокаин в одиночестве у себя дома, решил покончить с этим и выбросил остатки запасов в мусорный бак. Через 15 минут, как только последняя доза отпустила, подумал: что я делаю? Я рылся в помойке и достал ее», — делится артист.

Затем Биггс снова выбросил оставшиеся наркотики и снова залез в мусорное ведро, чтобы достать их.

Он также признался, что ранняя слава благодаря роли в «Американском пироге» усугубила его зависимость. Помимо этого, добавил актер, он годами скрывал масштабы своих проблем со злоупотреблением наркотиками от жены Дженни Моллен,

По словам 47-летнего Биггса, переезд из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк стал толчком, который помог ему избавиться от наркотической зависимости. Сейчас он борется с алкогольной.

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