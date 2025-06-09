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Майли Сайрус маскировала наркозависимость под увлечение винтажной одеждой

Певица Сайрус призналась, что прятала траты на наркотики от бухгалтера
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mileycyrus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Майли Сайрус рассказала о том, как прятала траты на наркотики от своего бухгалтера. Ее цитирует Independent.

Артистка призналась, что употребляла запрещенные вещества во время записи альбома 2015 года Miley Cyrus & Her Dead Petz и маскировала наркозависимость под увлечение винтажной одеждой.

«Наркотики были самой большой статьей расходов, и чтобы скрыть это от моего бухгалтера, мы называли их «винтажной одеждой». И поэтому она получала эти чеки во время гастролей постоянно», — вспоминает она.

Позже бухгалтер началась интересоваться этими покупками.

«И всякий раз, когда она меня видела, она говорила: «Где та футболка Джона Леннона за $15 тысяч, которую ты купила?» Ответить: «О, она наверху. Хочешь немного?» Да, я купила много «винтажной одежды» в тот год», — не скрывает Сайрус.

32-летняя певица рада, что пережила этот период, и не советует никому повторять ее опыт.

Недавно Майли Сайрус рассказала, зачем пользуется спермой лосося.

Ранее звезда «Американского пирога» Джейсон Биггз рассказал о своей наркозависимости.

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