Люся Чеботина обратилась к бывшему и потребовала вернуть авторские права

Певица Люся Чеботина обратилась к своему бывшему возлюбленному на премии МУЗ-ТВ. Об этом сообщает журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

Чеботина призвала экс-партнера вернуть ей авторские права на ее хиты. Певица не уточнила, о ком идет речь. Она заявила, что таким образом хочет поставить точку в отношениях.

«Верни песни, которые никакого отношения к тебе не имеют, и пусть эта история закончится вот так», — обратилась к бывшему парню знаменитость.

Чеботина редко делится подробностями своей жизни. После расставания с ЮрКиссом она заявила, что не хочет рассказывать о своих новых возлюбленных.

В ноябре 2024-го Чеботина призналась, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Певица отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман. Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

Ранее Люся Чеботина пожаловалась на буллинг.