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Бьянка переезжает из-за проблемных соседей: «У них психические проблемы»

Певица Бьянка заявила, что ей придется переехать из-за проблемных соседей
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ТНТ

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) сообщила в беседе с «Пятым каналом», что намерена сменить место жительства.

По словам звезды, ей придется переехать в другую квартиру, поскольку соседи постоянно шумят. Бьянка несколько раз вызывала полицию, но соседи мешают спать.

«Они постоянно что-то копают. Я не знаю, мне кажется, они взрывают там трупы, друзья. Когда приезжаю очень уставшая и хочу спать, они постоянно что-то шурудят. Я думаю, что у них психические проблемы. Но кто я такая, как говорится, чтобы ставить диагнозы? Время покажет», — поделилась артистка.

Липницкая беспокоится, что стресс от шумных соседей отразится на ее здоровье. Певица около двух лет назад сделала липоскульптурирование — ей откачали жир и поместили его в ягодицы. После этого она решилась на абдоминопластику — подтянула живот. Недавно Бьянка уменьшила грудь.

«Безумно довольна, потому что у меня был шестой с половиной, сейчас у меня третий, и я очень счастлива. Могу прыгать наконец-то, бегать. Я так устала бежать вместе с ней [грудью] по жизни. А сейчас я надела платье без лямок и чувствую себя просто божественно», — рассказала звезда.

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