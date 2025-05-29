На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр культуры назвала ренессансом перемены в российских библиотеках

Любимова: российские библиотеки идут к своему ренессансу
close
Евгений Самарин/РИА Новости

Российские библиотеки идут к своему ренессансу. Об этом ТАСС заявила глава министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что любовь к литературе всегда была одной из отличительных черт россиян, а с современными, высокотехнологичными библиотеками с их потрясающими книжными фондами успешно передается эта любовь молодым поколениям.

Министр отметила, что с 2019 года в РФ была начата большая работа по модернизации муниципальных библиотек, и сегодня во всех регионах страны (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) создано уже свыше 1220 модельных библиотек. Любимова назвала их настоящими центрами притяжения, местами для новых встреч и досуга и указала, что с 2021 по 2024 год посещаемость библиотек увеличилась на 40%.

По словам министра, происходящее в библиотечной отрасли можно назвать постепенным разворотом в сторону своего ренессанса, перезагрузки.

27 апреля сообщалось, что в здании Российской государственной библиотеки произошел пожар.

Ранее стало известно, сколько книг в год читают россияне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами