Министр культуры назвала ренессансом перемены в российских библиотеках

Российские библиотеки идут к своему ренессансу. Об этом ТАСС заявила глава министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что любовь к литературе всегда была одной из отличительных черт россиян, а с современными, высокотехнологичными библиотеками с их потрясающими книжными фондами успешно передается эта любовь молодым поколениям.

Министр отметила, что с 2019 года в РФ была начата большая работа по модернизации муниципальных библиотек, и сегодня во всех регионах страны (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) создано уже свыше 1220 модельных библиотек. Любимова назвала их настоящими центрами притяжения, местами для новых встреч и досуга и указала, что с 2021 по 2024 год посещаемость библиотек увеличилась на 40%.

По словам министра, происходящее в библиотечной отрасли можно назвать постепенным разворотом в сторону своего ренессанса, перезагрузки.

27 апреля сообщалось, что в здании Российской государственной библиотеки произошел пожар.

Ранее стало известно, сколько книг в год читают россияне.