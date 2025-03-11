В библиотеку спустя 99 лет вернули книгу, штраф за которую мог составить 1,5 млн рублей

В США в библиотеку вернули книгу спустя 99 лет

Американка Мэри Купер после переезда в новый дом нашла в коробках с вещами своей матери библиотечную книгу, просроченную на 99 лет. Как сообщает CNN, 81-летняя женщина решила вернуть ее в библиотеку.

Дедушка Купер Чарльз, который и взял книгу «Самодельные игрушки для мальчиков и девочек» в марте 1926 года, был лодочником и плотником. Через год его не стало.

Книга, изданная в 1911 году, представляет собой руководство с иллюстрированными инструкциями по созданию простых игрушек из дерева, металла и предметов домашнего обихода. По мнению Купер, дед хотел сделать для ее матери, своей дочери, несколько игрушек — в частности, представленную в книге модель парусника, которую женщина ранее пожертвовала историческому обществу.

«Я подумала: у меня нет внуков, а дети стареют. Даже если мой сын заберет ее, я не знаю, что он с ней будет делать. Я решила, что она принадлежит библиотеке», — делится Купер.

Отправляясь в библиотеку округа Оушен в Томс-Ривер (штат Нью-Джерси), Купер переживала, что за просрочку на 99 лет ее ждет штраф — он мог бы составить $18 тысяч (1,5 млн рублей), если бы филиал все еще штрафовал «должников».

Сотрудница забрала книгу и поразилась тому, что изданию почти 100 лет.

«Какое счастливое событие: в 100-й год библиотеки книга была возвращена», — говорит Шерри Тальерсио, представитель филиала.

В начале февраля книга, взятая на руки в 1919 году, вернулась в уральскую библиотеку.

Ранее просроченная на 56 лет книга вернулась в библиотеку с объяснительной запиской.