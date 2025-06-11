В Белгороде подростки надели противогаз на памятник Сперанскому

В ночь на 11 июня подростки надели противогаз на памятник реформатору и законотворцу Михаилу Сперанскому возле Арбитражного суда. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

В белгородской полиции сообщили, что начали проверку инцидента.

Памятник Сперанскому находится на Народном бульваре в Белгороде. В 2014 году к 150-летию судебной реформы России здесь сначала установили закладной камень, а сам памятник поставили в 2016 году.

Автор скульптуры — белгородский скульптор, член творческого союза художников России Борис Сергиенко. Бронзовая фигура Сперанского с книгой в руках выполнена в полный рост и установлена на гранитном постаменте.

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