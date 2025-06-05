На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге разыскивают людей, написавших советский лозунг в девяти местах города

На набережных в Петербурге появились надписи о мире, авторов разыскивают
close
Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

В Санкт-Петербурге ищут «вандалов», которые нанесли советский лозунг «Миру — мир» в девяти местах. Об этом пишет «Фонтанка».

Полиция готовится возбудить уголовное дело о вандализме в связи с надписями, которые появились на нескольких набережных в Петербурге. Сначала лозунг заметили на Воскресенской набережной, а затем выявили еще восемь точек, где неизвестные оставили аналогичные послания.

Анонимные художники побывали на Выборгской, Ушаковской, Арсенальной, Воскресенской и набережной реки Фонтанки, а также нанесли надпись на Литейный и Большеохтинский мосты. Ведется проверка, причастных разыскивают.

Ранее подростки повредили стенд в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами