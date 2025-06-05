В Петербурге разыскивают людей, написавших советский лозунг в девяти местах города

На набережных в Петербурге появились надписи о мире, авторов разыскивают

В Санкт-Петербурге ищут «вандалов», которые нанесли советский лозунг «Миру — мир» в девяти местах. Об этом пишет «Фонтанка».

Полиция готовится возбудить уголовное дело о вандализме в связи с надписями, которые появились на нескольких набережных в Петербурге. Сначала лозунг заметили на Воскресенской набережной, а затем выявили еще восемь точек, где неизвестные оставили аналогичные послания.

Анонимные художники побывали на Выборгской, Ушаковской, Арсенальной, Воскресенской и набережной реки Фонтанки, а также нанесли надпись на Литейный и Большеохтинский мосты. Ведется проверка, причастных разыскивают.

Ранее подростки повредили стенд в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке.