В Петербурге голову Диониса заменили на пластилиновую и упаковали в мешок

В Санкт-Петербурге неизвестные заменили оторванную вандалом голову Диониса на конструкцию из пластилина. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как рассказали изданию в пресс-службе КГИОП, оторванная в 2017 году голова все еще находится в Петербургском центре культурного наследия. В комитет с тех пор еще не поступало проекта восстановления статуи, находящейся на Большой Пушкарской, 3.

На днях Дионису слепили голову из разноцветного пластилина. По поводу появления пластилиновой головы КГИОП готовит заявление в полицию. УК и администрации Петроградского района вынесено предостережение. Сейчас верхнюю часть статуи упаковали в мешок.

Накануне новый портрет Виктора Цоя нарисовали на мемориальной стене на улице Арбат в Москве. На этом месте на стене ранее был нарисован большой портрет Цоя, представлявший собой один из финальных кадров советского фильма «Игла», где музыкант сыграл главную роль.

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