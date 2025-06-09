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Shaman назвал причину не покупать квартиру в Москве

Певец Shaman заявил, что слишком много гастролирует для покупки квартиры
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Павел Бедняков/РИА Новости

Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал причину не покупать квартиру в Москве. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, его дом — вся Россия, и он слишком много гастролирует для покупки квартиры.

«Я, честно говоря, пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении, потому что я в любом случае в Москве считанные дни месяца», — объяснил он.

Shaman согласился с расхожим мнением о том, что художник должен быть голодным и свободным.

«Дом, в первую очередь, — это люди, которые создают в нем уют, определенную атмосферу», — поделился размышлениями артист.

Накануне Shaman рассказал о песне, которую исполнит на международном конкурсе «Интервидение».

«Музыка — это универсальный язык, ей не нужны переводчики», — сказал артист, отвечая на вопрос, поймут ли трек иностранные слушатели.

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