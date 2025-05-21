«Носки, трусы, штаны»: Сафронов предрек продажу личных вещей Паши Техника

Пианист Лука Сафронов-Затравкин в комментарии «Газете.Ru» отреагировал на информацию, что картину его друга — рэпера Паши Техника — продали за 10 млн рублей.

«Знаете, я точно не имею к этому никакого отношения. <...> Это проходная картина, удивительно, что она вызвала такой ажиотаж. <...> Хотя кто-то будет продавать его носки, штаны, трусы. Я думаю, что он — фигура легендарная, поэтому продаются его вещи личные. Будут продавать абсолютно все, связанное с ним. У него есть некий феномен, мне абсолютно непонятный. Но люди по-прежнему продолжают истерию», — сказал он.

Друг Техника также сообщил, что в 2025 году будет представлен арт-объект совместного авторства рэпера и художника Никаса Сафронова. По словам пианиста, артист увлекся живописью именно после посещения выставки его отца в Петербурге:

«Эту работу он хотел показать в 2025 году на одной из центральных выставок России. <...> Арт-объект он сделал после выставки с Никасом Сафроновым, предложил создать совместную концепцию. Никас Степанович согласился над некими его правками и добавил какие-то детали, работа будет в этом году презентована».

Рэпера Паши Техника не стало в апреле этого года. Ему было 40 лет.

Ранее отец Децла раскритиковал Пашу Техника.