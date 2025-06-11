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Шевчук приехал на прощание с сооснователем «Аквариума»

Музыканта Шевчука заметили на прощании с сооснователем «Аквариума» Гуницким
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкант Юрий Шевчук приехал на прощание с сооснователем группы «Аквариум» и поэтом Анатолием «Джорджем» Гуницким. Об этом сообщила «Фонтанка».

Церемония прощания проходит в петербургском крематории 11 июня.

Поминки запланированы на 14:00 в клубе FishFabrique (Лиговский, 53).

71-летнего Гуницкого не стало 5 июня, об этом сообщил основатель «Аквариума» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом). За два дня до кончины коллеги он попросил всех неравнодушных помолиться за музыканта, рассказав, что тот очень болен.

С раком Гуницкий боролся как минимум с 2015 года — именно тогда его коллеги открыли первый сбор на лечение. В 2020 году он сам рассказал, что у него есть «некоторые проблемы со здоровьем», в том числе хронические заболевания.

Шевчук в беседе с «Газетой.Ru» назвал Гуницкого интеллигентным петербуржцем, повлиявшим на творчество многих рок-групп.

Ранее Гребенщиков отменил концерт в Ницце из-за проблем с сердцем.

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