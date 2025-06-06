На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Интеллигентный петербуржец»: лидер «ДДТ» — о скончавшемся сооснователе «Аквариума» Гуницком

Лидер «ДДТ» Шевчук заявил, что сооснователь «Аквариума» Гуницкий — это история
close
Владимир Астапкович/Алексей Даничев/РИА Новости

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с «Газетой.Ru» назвал сооснователя «Аквариума» Анатолия Гуницкого интеллигентным петербуржцем, повлиявшим на творчество многих рок-групп.

«Анатолий Гуницкий — это история. Прежде всего, прекрасный поэт-авангардист, оказавший большое влияние на творчество многих групп Ленинградского рок-клуба. Например, ранние песни группы «Аквариум» созданы благодаря его стихам. Был редактором независимого музыкального журнала «Рокси», много работал на радио, продвигал в эфире современную музыку, помогал многим музыкантам. Всего не перечислить. Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — сказал Шевчук.

О смерти 71-летнего Гуницкого 5 июня сообщил основатель коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом). За два дня до смерти коллеги он попросил всех неравнодушных помолиться за музыканта, рассказав, что тот очень болен.
Причиной смерти музыканта стал рак. С болезнью Гуницкий боролся как минимум с 2015 года — именно тогда его коллеги открыли первый сбор на лечение. В 2020 году он сам рассказал, что у него есть «некоторые проблемы со здоровьем», в том числе хронические заболевания.

Группа «Аквариум» была создана в 1972 году. Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива.

В 2005-м он выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее Гребенщиков отменил концерт в Ницце из-за проблем с сердцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами