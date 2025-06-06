«Интеллигентный петербуржец»: лидер «ДДТ» — о скончавшемся сооснователе «Аквариума» Гуницком

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в беседе с «Газетой.Ru» назвал сооснователя «Аквариума» Анатолия Гуницкого интеллигентным петербуржцем, повлиявшим на творчество многих рок-групп.

«Анатолий Гуницкий — это история. Прежде всего, прекрасный поэт-авангардист, оказавший большое влияние на творчество многих групп Ленинградского рок-клуба. Например, ранние песни группы «Аквариум» созданы благодаря его стихам. Был редактором независимого музыкального журнала «Рокси», много работал на радио, продвигал в эфире современную музыку, помогал многим музыкантам. Всего не перечислить. Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — сказал Шевчук.

О смерти 71-летнего Гуницкого 5 июня сообщил основатель коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом). За два дня до смерти коллеги он попросил всех неравнодушных помолиться за музыканта, рассказав, что тот очень болен.

Причиной смерти музыканта стал рак. С болезнью Гуницкий боролся как минимум с 2015 года — именно тогда его коллеги открыли первый сбор на лечение. В 2020 году он сам рассказал, что у него есть «некоторые проблемы со здоровьем», в том числе хронические заболевания.

Группа «Аквариум» была создана в 1972 году. Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива.

В 2005-м он выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее Гребенщиков отменил концерт в Ницце из-за проблем с сердцем.